Малком: «Самые драматичные матчи у нас со «Спартаком», однозначно»

Нападающий «Зенита» Малком подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:1).

— Было важно взять чемпионство именно сегодня?

— Когда побеждаешь заранее, ты меньше переживаешь, страдаешь. Наша команда максимально готовимся к каждому сопернику, недооценки не бывает. «Зенит» пытается победить в каждом матче. Нам удалось взять титул именно сегодня, мы безумно этому рады. Всех с победой!

— Какой матч в сезоне был самым сложным?

— Самые драматичные матчи у нас со «Спартаком», однозначно. А самых сложных не бывает. Со всеми командовавшего чемпионата непросто. Мы выкладываемся на сто процентов всегда и везде.

— Какие у тебя ожидания от предстоящего матча со «Спартаком»?

— Мы будем играть его на максимуме своих возможностей. Это будет принципиальный матч для нас. Мы сделаем все, чтобы победить их в Москве.

«Зенит» досрочно оформил победу в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22. Этот титул стал для «Зенита» четвертым подряд и восьмым в истории.