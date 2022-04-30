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Сегодня, 23:06

Малком: «Самые драматичные матчи у нас со «Спартаком», однозначно»

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над «Локомотивом» в чемпионате России
Антон Иванов
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Нападающий «Зенита» Малком подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:1).

— Было важно взять чемпионство именно сегодня?

— Когда побеждаешь заранее, ты меньше переживаешь, страдаешь. Наша команда максимально готовимся к каждому сопернику, недооценки не бывает. «Зенит» пытается победить в каждом матче. Нам удалось взять титул именно сегодня, мы безумно этому рады. Всех с победой!

— Какой матч в сезоне был самым сложным?

— Самые драматичные матчи у нас со «Спартаком», однозначно. А самых сложных не бывает. Со всеми командовавшего чемпионата непросто. Мы выкладываемся на сто процентов всегда и везде.

— Какие у тебя ожидания от предстоящего матча со «Спартаком»?

— Мы будем играть его на максимуме своих возможностей. Это будет принципиальный матч для нас. Мы сделаем все, чтобы победить их в Москве.

«Зенит» досрочно оформил победу в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22. Этот титул стал для «Зенита» четвертым подряд и восьмым в истории.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
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 - : -
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 - : -
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