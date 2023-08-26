Страхиня Эракович: «Мне нравится Петербург. Ощущение, будто живу здесь пару лет»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал об адаптации к новой команде.

— Ты пробыл в «Црвене Звезде» больше 13 лет. Тяжело ли было решиться на переезд?

— Действительно, когда я принял решение о переходе в «Зенит», то первое время у меня были какие-то странные чувства. Я 22 года прожил со своей семьей в одном городе, а тут — все новое. Но, честно говоря, я быстро ко всему привык. Мне нравится в Санкт-Петербурге. Сейчас у меня уже есть ощущение, будто я провел здесь пару лет, а не месяц.

— А к чему было сложнее всего привыкнуть?

— Единственное, из-за чего было тяжеловато — это отдаление от семьи, от мамы, папы, песика. Но при этом я понимал, что в какой-то момент покину Белград. Сейчас я здесь живу с девушкой, недавно ко мне приезжала мама.

— А что у тебя за пес? Приедет к тебе?

— Его зовут Токио, он живет у нас уже три года. Я каждый день созваниваюсь со своими, и они снимают мне видео о том, как он там живет. Конечно, я бы хотел, чтобы он сюда приехал, но проблема в том, что английских бульдогов самолетом перевозить нельзя, а по земле — очень трудно и далеко. Скучаю по Токио, так как привязан к нему. Но я вообще люблю собак: весной во время матча Кубка Сербии со «Сремской-Митровицей» на поле выбежал пес. Футболисты и судьи растерянно смотрели, пока он гулял по газону, а я понимал, что собака просто перепугана — схватил ее и спокойно вынес за пределы поля.