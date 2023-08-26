Экс-игрок ЦСКА Пономарев об игре Фернандеса: «Плевать на этого Марио!»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

«Плевать на этого Марио! Он не играл целый год, сидел в запасе и провел только пять игр за «Интернасьонал». А тут приехал и сразу стал основным игроком. Так не бывает, я не верю в это. Обычно таких наигрывать нужно, раньше были дубли. А сейчас сразу берут куда-то попало», — цитирует Пономарева betonmobile.ru.

Также экс-игрок сборной СССР добавил, что из-за Фернандеса ЦСКА пропускал много голов, так как бразилец не мог не возвращаться в защиту.

В этом сезоне 32-летний защитник провел за «Зенит» 6 матчей.