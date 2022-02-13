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Сегодня, 12:55

У Ловрена выявлено повреждение связок голеностопа

Ловрен получил повреждение связок голеностопа
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прошел медицинское обследование после травмы, полученной в товарищеском матче против датского «Копенгагена».

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, по результатам обследования у 32-летнего хорвата выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления защитника станут известны в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Ловрен принял участие в 19 матчах за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

17 февраля петербуржцы примут «Бетис» в первой встрече 1/16 Лиги Европы. Ответная игра пройдет 24 февраля в Севилье.

Источник: https://t.me/fczenit/4171

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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