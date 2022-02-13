У Ловрена выявлено повреждение связок голеностопа

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прошел медицинское обследование после травмы, полученной в товарищеском матче против датского «Копенгагена».

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, по результатам обследования у 32-летнего хорвата выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления защитника станут известны в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Ловрен принял участие в 19 матчах за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

17 февраля петербуржцы примут «Бетис» в первой встрече 1/16 Лиги Европы. Ответная игра пройдет 24 февраля в Севилье.