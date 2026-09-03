Семин о старте «Краснодара» в РПЛ: «Здесь большая заслуга Мусаева. Команда только становится лучше»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о старте «Краснодара» в РПЛ.

«Мне очень понравился матч «Краснодара» против «Ростова» в чемпионате. Борьба была на протяжении всех 90 минут. Что касается потери лидеров у «Краснодара», то травмы были и будут. Когда-то их будет меньше, а когда-то больше. Здесь большая заслуга главного тренера, Мурада Мусаева. Он находит решение во всех трудных ситуациях, и команда только становится лучше. Это большое мастерство. Тренер хорошо руководит командой, делает замены. Причем изменения в составе по ходу встречи он делает только по мере необходимости, а не из-за того, что есть пять замен и всем нужно дать время на поле. Футболист перестал выполнять тренерскую установку, и его Мусаев убрал с поля. Именно поэтому у «Краснодара» столько побед на старте сезона», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» после шестого тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками.