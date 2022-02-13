Юри Алберто хочет забить 10 голов до конца сезона

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал в интервью о цели на вторую половину сезона-2021/22.

— Малком перед началом сезона сказал, что намерен забить десять голов. А у тебя есть цель на остаток сезона?

— Я прихожу в середине сезона, времени остается меньше. Я хотел бы забить те же десять голов. Буду помогать Малкому, чтобы он забил свои десять, а он будет помогать мне.

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