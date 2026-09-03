Полузащитник «Акрона» Джурасович был прооперирован в Германии

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович успешно перенес операцию на коленном суставе, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

«Операция прошла в Германии. Возвращение Алексы к тренировкам в общей группе планируется в октябре», — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона».

Сербский футболист выступает за тольяттинцев с июля 2024 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро

«Акрон» с 3 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 6 сентября тольяттинцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в 7-м туре чемпионата России.