ЦСКА поздравил Бабаева с днем рождения

ЦСКА поздравил своего генерального директора Романа Бабаева с днем рождения. Сегодня, 13 февраля, руководителю исполнилось 44 года.

«Поздравляем с днем рождения генерального директора ЦСКА Романа Юрьевича Бабаева», — говорится в сообщении.

Напомним, свою карьеру в ЦСКА Бабаев начал в 1999 году с позиции юрисконсульта. В 2001 году, когда в клуб пришел Евгений Гинер, он стал руководить юридическим отделом. Генеральным директором он стал в 2007 году.