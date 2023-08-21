Защитник «Зенита» Алип отреагировал на слухи о переходе в «Трабзонспор»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил «СЭ» на вопрос об интересе турецких клубов к игроку.

Ранее издание Sports Digitale сообщило, что защитник «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в чемпионате Турции. По информации источника, «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир» хотят оформить полноценный трансфер 23-летнего казахстанского защитника этим летом.

— Пишут про «Трабзонспор» и другие турецкие клубы. Что с твоим будущим?

— Все вопросы — к Александру Ивановичу (генеральному директору «Зенита» Медведеву — прим. «СЭ»).

— Только он вас отпустит?

— Не знаю. Это не я решаю.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Сине-бело-голубые арендовали игрока у «Кайрата», а затем выкупили в январе 2023 года. С того момента Алип провел за «Зенит» 30 матчей, не отметившись результативными действиями.

Контракт защитника действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.