Защитник «Зенита» Алип отреагировал на слухи о переходе в «Трабзонспор»
Защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил «СЭ» на вопрос об интересе турецких клубов к игроку.
Ранее издание Sports Digitale сообщило, что защитник «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в чемпионате Турции. По информации источника, «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир» хотят оформить полноценный трансфер 23-летнего казахстанского защитника этим летом.
— Пишут про «Трабзонспор» и другие турецкие клубы. Что с твоим будущим?
— Все вопросы — к Александру Ивановичу (генеральному директору «Зенита» Медведеву — прим. «СЭ»).
— Только он вас отпустит?
— Не знаю. Это не я решаю.
Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Сине-бело-голубые арендовали игрока у «Кайрата», а затем выкупили в январе 2023 года. С того момента Алип провел за «Зенит» 30 матчей, не отметившись результативными действиями.
Контракт защитника действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0