Салихова отметила поведение Соболева за пределами поля

Зарема Салихова отметила поведение 26-летнего нападающего «Спартака» Александра Соболева после матча пятого тура чемпионата России, в котором московская команда принимала «Зенит» (1:3).

«Хочется отметить Александра Соболева за пределами поля. Он искренне отвечает на неудобные, неприятные и провокационные вопросы, обозначает проблемы и предлагает решение, а не бросается на журналистов, не грубит», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

После поражения от «Зенита» заявил, что «Спартак» потерпел безвольное поражение и призвал обсудить это с игроками и тренерским штабом.