Павел Маслов рассказал о настрое команды на победу в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о настрое команды на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча команд состоится сегодня, 15 мая.

«Ожидания от матча? Настрой на победу», — сказал Маслов.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в Москве на «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.