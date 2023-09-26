Маслов — об игровом времени: «Возвращение в заявку — положительные эмоции. Но, наверное, это не предел мечтаний»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о своем игровом времени.

«Конечно, возвращение в заявку — это положительные эмоции. Но, наверное, это не предел мечтаний. Поэтому я просто продолжаю работать и делать все, что от меня зависит. Никто не может предсказать, какое игровое время у меня будет. Все зависит от меня», — сказал Маслов «СЭ» после победы над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

Матч группового этапа FONBET Кубка России против «Пари НН» (3:0) стал первым для Маслова в текущем сезоне. Футболист провел на поле 75 минут и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 27 матчах за московскую команду во всех турнирах.