Глушенков о втором голе в ворота «Зенита»: «Полуудар, полупередача была»
Вингер «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал победный гол в матче с «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ.
«Мне там ничего не оставалось делать, кроме как подсекать. А куда мяч полетит — это уже, как говорится, дело случая. Полуудар, полупередача была такая, Тикнизяна я тоже видел. Получилось хорошо», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
«Локомотив» идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Зенит» с 17 очками расположился на 3-м месте.
В следующем туре железнодорожники встретятся с «Пари НН».
Источник: ФК Локомотив
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|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
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|1.10
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|
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|19:00
|
Ахмат – Динамо
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Матео Кассьерра
Зенит
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
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Антон Заболотный
ЦСКА
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|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
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