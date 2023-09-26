Глушенков о втором голе в ворота «Зенита»: «Полуудар, полупередача была»

Вингер «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал победный гол в матче с «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Мне там ничего не оставалось делать, кроме как подсекать. А куда мяч полетит — это уже, как говорится, дело случая. Полуудар, полупередача была такая, Тикнизяна я тоже видел. Получилось хорошо», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

«Локомотив» идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Зенит» с 17 очками расположился на 3-м месте.

В следующем туре железнодорожники встретятся с «Пари НН».