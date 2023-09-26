Глушенков о праздновании победы над «Зенитом»: «Ничего необычного»

Вингер «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, как команда отпраздновала победу над «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Ничего необычного, все были веселыми. То, что сказал нам тренер, оставим в раздевалке. Сейчас все довольны и в отличном настроении», — цитирует игрока пресс-службу клуба.

«Локомотив» идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Зенит» с 17 очками расположился на 3-м месте.

В следующем туре железнодорожники встретятся с «Пари НН».