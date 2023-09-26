Глушенков о праздновании победы над «Зенитом»: «Ничего необычного»
Вингер «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, как команда отпраздновала победу над «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ.
«Ничего необычного, все были веселыми. То, что сказал нам тренер, оставим в раздевалке. Сейчас все довольны и в отличном настроении», — цитирует игрока пресс-службу клуба.
«Локомотив» идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Зенит» с 17 очками расположился на 3-м месте.
В следующем туре железнодорожники встретятся с «Пари НН».
Источник: ФК "Локомотив"
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|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
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|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
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|14
|
9
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|3
|4
|2
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|13
|
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|Ахмат
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|3
|2
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|11
|
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|2
|3
|4
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|9
|
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|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
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|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
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30 тур
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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