Защитник «Рубина» Рыбус объяснил уход из «Спартака»
Защитник «Рубина» Мацей Рыбус объяснил, почему принял решение уйти из «Спартака».
21 июня красно-белые объявили о расторжении контракта с 33-летним поляком, который выступал за московский клуб с лета прошлого года.
— Я там мало играл. Можно сказать, что последние полгода я вообще не играл. Нужно было принимать какое-то решение
— Как проходит адаптация в «Рубине»?
— На четвертый день сборов получил травму. Долго не тренировался. Много пропустил. Ребята сыграли несколько товарищеский матчей, стартовали в чемпионате, в Кубке. Надо набирать кондиции, возвращаться в топ-форму.
— Как тебе Казань?
— Красивый город, мне нравится.
— Сложно ли было играть при трибунах, которые болели за «Спартак»?
— До первого гола не понял. Думал, это наши фанаты. Потом посмотрел — они прыгали и радовались, оказалось, что это болельщики «Спартака». За ними ездят из всех городов. Не знал, что их будет больше, чем наших.
— Руководство республики говорило, что хочет видеть «Рубин» чемпионом. Вы в команде обсуждаете такие задачи?
— Не могу ответить на этот вопрос. Никто не знает. В прошлом сезоне команда играла в ФНЛ. Тяжело сделать так, чтобы команда вышла и сразу билась за медали. В этом сезоне надо сохранить место, наверное, где-то в середине таблицы. Если все будет складываться, как мы хотим, тогда, возможно, поборемся за что-то. Но пока еще есть над чем работать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0