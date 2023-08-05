Рыбус о поражении «Рубина» от «Спартака»: «Конечно, мы не хотели так сыграть. Пропустили слишком много»
Защитник «Рубина» Мацей Рыбус прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в матче 3-го тура РПЛ.
— Какие эмоции от игры, насколько опустошены?
— Конечно, не так хотели сыграть. Слишком много пропустили. У нас были хорошие моменты. До 0:1 ребята хорошо играли. Не должны так легко пропускать.
— Насколько вы готовы играть на регулярной основе?
— Вчера провел тренировку с командой. Понятно, что много пропустил. Тренер дал мне несколько минут сегодня. Было тяжело. Почти месяц не тренировался с командой.
— Было ли принципиально сыграть против бывшей команды?
— Нет, я в хороших отношениях со всеми из «Спартака». Принципиальным не было, потому что не на сто процентов был готов. До конца не знал, сыграю или нет. Только три тура прошло. Но ребята играют неплохо.
Рыбус выступал за «Спартак» в сезоне-2022/23. Летом 2023 года он перешел в «Рубин» на правах свободного агента.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0