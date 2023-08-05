Рыбус о поражении «Рубина» от «Спартака»: «Конечно, мы не хотели так сыграть. Пропустили слишком много»

Защитник «Рубина» Мацей Рыбус прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в матче 3-го тура РПЛ.

— Какие эмоции от игры, насколько опустошены?

— Конечно, не так хотели сыграть. Слишком много пропустили. У нас были хорошие моменты. До 0:1 ребята хорошо играли. Не должны так легко пропускать.

— Насколько вы готовы играть на регулярной основе?

— Вчера провел тренировку с командой. Понятно, что много пропустил. Тренер дал мне несколько минут сегодня. Было тяжело. Почти месяц не тренировался с командой.

— Было ли принципиально сыграть против бывшей команды?

— Нет, я в хороших отношениях со всеми из «Спартака». Принципиальным не было, потому что не на сто процентов был готов. До конца не знал, сыграю или нет. Только три тура прошло. Но ребята играют неплохо.

Рыбус выступал за «Спартак» в сезоне-2022/23. Летом 2023 года он перешел в «Рубин» на правах свободного агента.