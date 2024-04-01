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Защитник «Ростова» Чернов — о целях на сезон: «Нужно быстрее обезопасить себя от стыковых матчей»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о задачах клуба на оставшуюся часть сезона РПЛ.

«Нам нужно быстрее обезопасить себя от стыковых матчей, а дальше мы будем смотреть, на что можем претендовать в таблице. Сейчас для нас каждая игра важна для набора очков, а в турнирную таблицу не смотрим. Почему не говорю о борьбе за высокие места, хотя в трех очках от четвертого места? Потому что мы очень плохо начали сезон, тогда набирали мало очков, были даже в зоне прямого вылета, загнав себя в неловкое положение. Поэтому сейчас надо обезопасить себя от стыков», — сказал Чернов «СЭ».

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На данный момент «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 21 матче. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 10 очков.

В нынешнем сезоне 31-летний Чернов принял участие в 18 встречах, отличившись 2 результативными передачами.

Евгений Чернов
РПЛ
ФК Ростов
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