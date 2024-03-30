«Ростов» — лучшая команда весны в РПЛ. Как Карпину это удалось?
Три гола к перерыву, 4:0 во втором тайме и итоговая разница в три мяча — «Ростов» не только нарушил планы включившегося в золотую гонку «Динамо», но и одержал самую крупную победу над бело-голубыми в гостях.
До этого команда Валерия Карпина разбила «Крылья» с «Краснодаром». И с 10-й строчки поднялась на седьмую — теперь топ-4 не кажется недостижимым. Никто в чемпионате не вышел с зимней паузы более уверенно — в чем секрет?
«Хорошую работу провели на сборах: никто сильно не набрал за отпуск, никаких космических жировых не было. Качественно подготовились, приехали с намерением изменить положение в таблице. И вот», — объяснял «СЭ» полузащитник «Ростова» Иван Комаров.
Но хорошие сборы — это только полдела. Важно приехать с них готовыми физически, но не перегруженными. У «Ростова» получилось, хотя раньше Карпина часто упрекали в провальной подготовке зимой. Отличная форма игроков правда бросается в глаза — тот же прессинг, основное оружие Валерия Георгиевича, работает максимально эффективно, тягаться с желто-синими в скорости или объеме почти бесполезно.
По данным портала РУСТАТ, в 19-м туре сразу два ростовчанина вошли в топ по общей дистанции — Данил Глебов возглавил рейтинг, а Кирилл Щетинин занял 4-е место. В 20-м Глебов также вошел в топ-5. Результаты 22-го тура еще не опубликованы, но нет сомнений, что и там будут ростовчане. Да, сам общий пробег не особо показателен (бегать можно, например, без мяча и за соперником), но то, что команда Карпина выдает гигантский объем по спринтам, — факт.
Впрочем, «Ростов» тащит не одной только «физикой». Сразу несколько игроков набрали лучшую форму за долгое время. Например, Сергей Песьяков, еще в первом круге проигрывавший конкуренцию за место в основе, теперь незаменим. В матче с «Динамо» он сделал 9 сейвов, а до этого спасал с «Краснодаром» и «Крыльями».
Зимний новичок Умар Сако стабилизировал оборону. Причем арендованный защитник настолько впечатлил, что уже 8 марта президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что работает над выкупом контракта ивуарийца.
В атаке зажигает Кирилл Щетинин — у 22-летнего полузащитника есть результативное действие в каждом из матчей РПЛ после рестарта. Это очень неожиданный прогресс, ведь раньше Кирилл даже не всегда выходил на поле; в первой части чемпионата у Щетинина был всего один полный матч. Весной — уже три.
Наконец, однозначно главный герой — вингер Мохаммад Мохеби. Иранец оформил 4+1 в матчах с «Краснодаром» и «Динамо», став лидером «Ростова» и по голам (6), и по голевым передачам (4). За сборную Мохеби тоже зажигает — забил за Иран японцам в Кубке Азии, а в марте отличился в квалификации ЧМ с Туркменистаном. Парень постепенно превращается в азиатскую звезду.
Конечно, не стоит игнорировать достаточно удобный для «Ростова» календарь. Пусть он и выглядел «смертоносно» («Крылья», «Краснодар» и «Динамо» подряд), стилистически южанам эти соперники подходили. Играть на пространстве и за счет скорости команда Карпина умеет и любит. Вскрывать глухую оборону получается гораздо хуже.
Впереди, кстати, придется заниматься именно этим. На следующей неделе у «Ростова» «Химки» в Кубке, потом «Сочи» в РПЛ. Эти команды вряд ли будут геройствовать, как не особо геройствовал ЦСКА в ответном матче Пути РПЛ (и победил). Тут для желто-синих будет хорошая проверка — подобную они, например, не проходили прошлой весной, когда в разгар борьбы за серебро споткнулись о «Сочи» и «Факел».
Удастся ли сейчас?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5