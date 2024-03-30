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30 марта, 13:45

«Ростов» — лучшая команда весны в РПЛ. Как Карпину это удалось?

«Ростов» разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Игроки «Ростова» радуются голу в ворота «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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И продолжится ли такая вспышка.

Три гола к перерыву, 4:0 во втором тайме и итоговая разница в три мяча — «Ростов» не только нарушил планы включившегося в золотую гонку «Динамо», но и одержал самую крупную победу над бело-голубыми в гостях.

До этого команда Валерия Карпина разбила «Крылья» с «Краснодаром». И с 10-й строчки поднялась на седьмую — теперь топ-4 не кажется недостижимым. Никто в чемпионате не вышел с зимней паузы более уверенно — в чем секрет?

«Хорошую работу провели на сборах: никто сильно не набрал за отпуск, никаких космических жировых не было. Качественно подготовились, приехали с намерением изменить положение в таблице. И вот», — объяснял «СЭ» полузащитник «Ростова» Иван Комаров.

Но хорошие сборы — это только полдела. Важно приехать с них готовыми физически, но не перегруженными. У «Ростова» получилось, хотя раньше Карпина часто упрекали в провальной подготовке зимой. Отличная форма игроков правда бросается в глаза — тот же прессинг, основное оружие Валерия Георгиевича, работает максимально эффективно, тягаться с желто-синими в скорости или объеме почти бесполезно.

По данным портала РУСТАТ, в 19-м туре сразу два ростовчанина вошли в топ по общей дистанции — Данил Глебов возглавил рейтинг, а Кирилл Щетинин занял 4-е место. В 20-м Глебов также вошел в топ-5. Результаты 22-го тура еще не опубликованы, но нет сомнений, что и там будут ростовчане. Да, сам общий пробег не особо показателен (бегать можно, например, без мяча и за соперником), но то, что команда Карпина выдает гигантский объем по спринтам, — факт.

Игроки &laquo;Ростова&raquo; радуются голу Мохаммада Мохебби в&nbsp;матче с &laquo;Динамо&raquo;. «Ростов» разгромил «Динамо». Бело-голубые действительно борются за золото?

Впрочем, «Ростов» тащит не одной только «физикой». Сразу несколько игроков набрали лучшую форму за долгое время. Например, Сергей Песьяков, еще в первом круге проигрывавший конкуренцию за место в основе, теперь незаменим. В матче с «Динамо» он сделал 9 сейвов, а до этого спасал с «Краснодаром» и «Крыльями».

Зимний новичок Умар Сако стабилизировал оборону. Причем арендованный защитник настолько впечатлил, что уже 8 марта президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что работает над выкупом контракта ивуарийца.

В атаке зажигает Кирилл Щетинин — у 22-летнего полузащитника есть результативное действие в каждом из матчей РПЛ после рестарта. Это очень неожиданный прогресс, ведь раньше Кирилл даже не всегда выходил на поле; в первой части чемпионата у Щетинина был всего один полный матч. Весной — уже три.

Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Наконец, однозначно главный герой — вингер Мохаммад Мохеби. Иранец оформил 4+1 в матчах с «Краснодаром» и «Динамо», став лидером «Ростова» и по голам (6), и по голевым передачам (4). За сборную Мохеби тоже зажигает — забил за Иран японцам в Кубке Азии, а в марте отличился в квалификации ЧМ с Туркменистаном. Парень постепенно превращается в азиатскую звезду.

Конечно, не стоит игнорировать достаточно удобный для «Ростова» календарь. Пусть он и выглядел «смертоносно» («Крылья», «Краснодар» и «Динамо» подряд), стилистически южанам эти соперники подходили. Играть на пространстве и за счет скорости команда Карпина умеет и любит. Вскрывать глухую оборону получается гораздо хуже.

Иван Комаров. «Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

Впереди, кстати, придется заниматься именно этим. На следующей неделе у «Ростова» «Химки» в Кубке, потом «Сочи» в РПЛ. Эти команды вряд ли будут геройствовать, как не особо геройствовал ЦСКА в ответном матче Пути РПЛ (и победил). Тут для желто-синих будет хорошая проверка — подобную они, например, не проходили прошлой весной, когда в разгар борьбы за серебро споткнулись о «Сочи» и «Факел».

Удастся ли сейчас?

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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