Булатов — о тренерах для «Спартака»: «Черчесов свободен. Карпин, может, не пойдет»
Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов рассказал, кто может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.
«Не так много тренеров, которые готовы возглавить и по уровню, по статусу подходят «Спартаку». Наверное, навскидку только Черчесов свободен. А Карпин, может, и сам не пойдет», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.
«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Московским клубом с июня 2022 года руководит испанец Гильермо Абаскаль.
Источник: Metaratings.ru
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