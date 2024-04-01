Булатов — о тренерах для «Спартака»: «Черчесов свободен. Карпин, может, не пойдет»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов рассказал, кто может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«Не так много тренеров, которые готовы возглавить и по уровню, по статусу подходят «Спартаку». Наверное, навскидку только Черчесов свободен. А Карпин, может, и сам не пойдет», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Московским клубом с июня 2022 года руководит испанец Гильермо Абаскаль.