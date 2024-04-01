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Сегодня, 17:15

Булатов: «У «Спартака» пока не просматривается какой-то стабильной игры, в позиционном нападении нет мысли»

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Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением об игре московского клуба после возобновления чемпионата России.

В последних трех турах РПЛ красно-белые не смогли отличиться забитыми мячами, сыграв вничью с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:0), а также уступив «Факелу» (0:2).

«Понятно, что при всех своих проблемах «Спартак» должен обыгрывать и «Урал», и «Факел». Хотя бы исходя из бюджета клубов. Скажу, что у «Спартака», может быть, нет звездного состава на первое место, но, конечно, чтобы побеждать таких соперников, достаточно ресурсов. Есть люди, которые могут заменить Промеса. «Факел» и «Урал» нужно обыгрывать дома при любых раскладах. Можно сказать, что у «Спартака» пока не просматривается какой-то стабильной игры, какого-то рисунка, в позиционном нападении нет мысли», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

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На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

Источник: Metaratings.ru
Виктор Булатов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
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Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
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Динамо – Спартак
 - : -
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Спартак

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