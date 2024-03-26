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Защитник «Оренбурга» Полуяхтов о детстве: «Помню с пацанами огребли в переходе в 12 лет»

Руслан Минаев
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Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов рассказал истории детства. Футболист родился в городе Красавино Вологодской области.

«Я уехал из Красавино в 11 лет — в орловскую футбольную школу. Помню в Орле район Уют, а там переход возле троллейбусной остановки. Мне было 12 лет, и тогда мы с пацанами в том переходе огребли. В Вологде, куда я попал дальше, тоже было деление на районы. Наш назывался Станкозавод. Но в Вологде у меня жил старший брат, двоюродный, поэтому там никаких проблем не возникало. Да и спортсменов вроде меня старшие вообще не давали бить», — цитирует игрока Sport24.

В этом сезоне 34-летний защитник провел за «Оренбург» 9 матчей.

Источник: Sport24
Владимир Полуяхтов
РПЛ
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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