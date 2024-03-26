Защитник «Оренбурга» Полуяхтов о детстве: «Помню с пацанами огребли в переходе в 12 лет»

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов рассказал истории детства. Футболист родился в городе Красавино Вологодской области.

«Я уехал из Красавино в 11 лет — в орловскую футбольную школу. Помню в Орле район Уют, а там переход возле троллейбусной остановки. Мне было 12 лет, и тогда мы с пацанами в том переходе огребли. В Вологде, куда я попал дальше, тоже было деление на районы. Наш назывался Станкозавод. Но в Вологде у меня жил старший брат, двоюродный, поэтому там никаких проблем не возникало. Да и спортсменов вроде меня старшие вообще не давали бить», — цитирует игрока Sport24.

В этом сезоне 34-летний защитник провел за «Оренбург» 9 матчей.