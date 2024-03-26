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Полуяхтов: «Деограсия в плане дисциплины напоминает Черчесова»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов сравнил работу с Давидом Деограсией и Станиславом Черчесовым.

— Деограсия требователен, — приводит слова Полуяхтова Sport24. — Коллектив, командные взаимодействия у него на первом месте. А в плане дисциплины напоминает Черчесова, с которым я работал в «Жемчужине». На первой тренировке Черчесов показал себе на запястье: «Ребята, самые точные часы — вот на этой руке». Тогда, в Сочи, я был молодой и доверял больше Игорю Смольникову и Андрею Васяновичу. А вот к «Оренбургу» я подошел и стал объяснять Саламовичу: нужна практика, меня там тренер ждет, говорит, что буду играть. Как сейчас помню ответ Черчесова: «Если тебе тренер заявляет, что ты будешь играть, запомни: это не тренер». Это на самом деле так — сначала нужно заслужить.

— Эго у Черчесова невероятное?

— Он передает уверенность футболистам. Если молодой футболист психологически неустойчив, ему с любым тренером будет тяжело. А если нормально относишься к тому, что на тебя прикрикнули, почему надо бояться тренера? Он тебя не убьет, ничего во вред не сделает.

В текущем сезоне 34-летний Полуяхтов провел 9 матчей за «Оренбург» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-632870-cherchesov-pokazal-sebe-na-zapyastye-samyye-tochnyye-chasy-vot-na-etoy-ruke-poluyakhtov-o-rabote-s-trenerom
Владимир Полуяхтов
Станислав Черчесов
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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 - : -
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 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
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