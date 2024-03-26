Полуяхтов: «Деограсия в плане дисциплины напоминает Черчесова»

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов сравнил работу с Давидом Деограсией и Станиславом Черчесовым.

— Деограсия требователен, — приводит слова Полуяхтова Sport24. — Коллектив, командные взаимодействия у него на первом месте. А в плане дисциплины напоминает Черчесова, с которым я работал в «Жемчужине». На первой тренировке Черчесов показал себе на запястье: «Ребята, самые точные часы — вот на этой руке». Тогда, в Сочи, я был молодой и доверял больше Игорю Смольникову и Андрею Васяновичу. А вот к «Оренбургу» я подошел и стал объяснять Саламовичу: нужна практика, меня там тренер ждет, говорит, что буду играть. Как сейчас помню ответ Черчесова: «Если тебе тренер заявляет, что ты будешь играть, запомни: это не тренер». Это на самом деле так — сначала нужно заслужить.

— Эго у Черчесова невероятное?

— Он передает уверенность футболистам. Если молодой футболист психологически неустойчив, ему с любым тренером будет тяжело. А если нормально относишься к тому, что на тебя прикрикнули, почему надо бояться тренера? Он тебя не убьет, ничего во вред не сделает.

В текущем сезоне 34-летний Полуяхтов провел 9 матчей за «Оренбург» и не отметился результативными действиями.