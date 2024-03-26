Дворкович — о «Локомотиве»: «Нужно дать время, команда взрослеет»

Бывший член совета директоров «Локомотива, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» оценил результаты железнодорожников в текущем сезоне чемпионата России.

«Команда постепенно взрослеет, набирается опыта. Любой команде нужно давать время. Не являюсь сторонником давать оценки на основе одного-двух лет. Нужно время. Это в полной мере касается «Локомотива», — сказал Дворкович «СЭ».

После 20 туров РПЛ «Локомотив» с 32 очками занимают пятое место в турнирной таблице. 31 марта железнодорожники примут «Краснодар» в 22-м туре.