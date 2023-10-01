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Сегодня, 18:45

Защитник «Крыльев Советов» Горшков о разгроме «Спартака»: «Счет не по игре, мы слишком много забили»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Футболист сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«Считаю, счет не по игре, потому что мы слишком много забили. При этом у «Спартака» тоже были моменты. Но мы использовали свои шансы, бились друг за друга, настраивались на этот матч. Пришло много людей, мы очень довольны. Хочется сказать спасибо в первую очередь семье, которая меня всегда поддерживает. Эта награда лучшему игроку матча — первая для меня. Особенно приятно получить ее за игру против «Спартака», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Горшков.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 10 матчах. В следующем туре РПЛ самарцы сыграют против «Пари НН» на выезде 8 октября.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Горшков
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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