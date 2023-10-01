Мележиков: «Сегодня «Крылья» были тем «Спартаком», который мы надеялись увидеть»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (0:4). в матче 10-го тура РПЛ.

«Сегодня, по-моему, «Крылья» были «Спартаком». Во-всяком случае, тем «Спартаком», который мы надеялись сегодня увидеть! И не важно, кто играл первым или вторым номером, чье преимущество во владении — игра полностью была сегодня за «Крыльями». Выделять кого-то из игроков «Спартака», наших ребят, в худшую или лучшую сторону не имеет смысла. Игра не сложилась. Осинькин и «Крылья» сегодня были лучше и увереннее!» — сказал Мележиков «СЭ».

«Крылья Советов» с 21 очком вышли на второе место в РПЛ. «Спартак» с 16 баллами идет на пятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН». Встреча пройдет 8 октября. «Спартак» в этот же день на своем поле примет ЦСКА.