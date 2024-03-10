Калинин — о победе над «Спартаком»: «Все так акцентируют на этом внимание, будто за них дают больше очков»

Защитник «Факела» Игорь Калинин в разговоре с «СЭ» высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

— Какое оправдание может быть у «Спартака» сегодня? В прошлый раз было поле.

— Это надо спросить у игроков «Спартака». Я могу говорить только про «Факел».

— «Спартак» удобный соперник для «Факела»?

— Так получилось. Какая разница, что это «Спартак»? За них же не дают пять очков? Все так акцентируют на этом внимание, будто за них дают больше очков. Это те же три очка, что и за «Балтику» или «Оренбург».

— Дают ли за «Спартак» двойные премиальные?

— Зачем вам это знать (смеется)? Три очка дают, а премиальные — не знаю.

Красно-белые проиграли «Факелу» во второй раз в сезоне. На данный момент «Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей и идет на 11-й строчке.