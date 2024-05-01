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Идову считает, что шутку Безрукова раздули: «Я посмеялся. В Англии, Испании в открытую говорят об этом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал «СЭ» намерение комитета по этике рассмотреть шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

— Многих взбудоражила фраза Безрукова после матча «Рубина» с «Зенитом». Как с вашей стороны, правильно ли пошутил футболист?

— Я видел, как в программе у Георгия Черданцева обсуждали данный эпизод. Мне понравилось. Была прикольная безобидная шутка, в принципе. Я с нее посмеялся. Ничего в этом такого не вижу. По мне, ситуацию слишком сильно раздули, потому что реально все говорят, что не хватает каких-то эмоций для болельщиков и даже для журналистов.

Задавать одни и те же вопросы и ждать одни и те же ответы по шаблону было бы, я думаю, неинтересно ни фанатам, никому. Поэтому ничего страшного и странного в такого рода шутке не вижу. Тем более, думаю, так все в футболе давно понимают, что такие ситуации миллион раз происходили во всех чемпионатах и клубах. Когда какая-то команда борется за чемпионство, надо, чтобы у них конкуренты забрали очки, там в открытую говорят об этом постоянно везде: и в Англии, и в Испании. Это просто хорошая тема, обычная шутка.

В принципе ничего в этом нет, тем более если бы уже это был какой-нибудь чемпионский матч и при победе «Рубина» «Краснодар» становился чемпионом, то да. Тут-то понятное дело до этого далеко. Просто шутка безобидная. И главное, смешная, — сказал «СЭ» Идову.

После игры с «Зенитом» Безруков в шутку заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ.

Брайн Идову
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
2
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1
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2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
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 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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