Абаскаль: «Джикия показал, что ему важен «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об игре Георгия Джикии в матче с «Факелом» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

— Как оцените игру Георгия Джикии?

— Не очень понимаю вопрос про последний шанс. Он сделал то, что его просили сделать. Уже говорил, когда анализировал матч, поставленная задача была выполнена. Все по плану. Он показал, что ему важна команда. Он готов использовать каждую минуту.

Джикия вышел в матче РПЛ впервые со 2 сентября 2023 года. Тогда «Спартак» на выезде проиграл «Краснодару» (0:2) в 7-м туре чемпионата.