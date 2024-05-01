Алаев пропустил заседание комитета УЕФА в апреле

Президент РПЛ и вице-президент РФС Александр Алаев сообщил, что пропустил заседание комитета УЕФА в апреле по личным причинам.

«Я пропустил апрельское заседание комитета УЕФА. Я планировал, но не смог по личным причинам. Не участвовал заочно, потому что очно было. Следующее — в октябре», — приводит слова Алаев ТАСС.

Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности.