Абаскаль: «Не скажу, что говорил Зиньковскому. Он может быть важным игроком для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о полузащитнике Антоне Зиньковском после поражения от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Не скажу, что я говорил Зиньковскому. Мы понимаем, какие у него есть характеристики. В каждом матче мы хотим видеть лучшую версию игрока. Мы знаем, что он хорош один в один, при подачах, он должен использовать это. Считаю, что он может быть важным игроком для «Спартака» и российского футбола в целом. Сегодня игра не пошла, но важно не сдаваться! Идти вперед!» — сказал Абаскаль после игры.