Зарема Салихова: «Клянусь, что не буду выкладывать видео своих тренировок. Я на 10 лет моложе»
13:21
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Девушка в саркастической форме высмеяла публикации фото и видео с тренировок.
«Торжественно клянусь и обещаю, что не буду выкладывать видео своих тренировок и фото своего пресса. Я на 10 лет моложе как-никак», — написала Салихова в своем Telegram-канале.
Можно предположить, что Салихова намекнула на соцсети генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Ранее, 7 июня, Салихова поддержала главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который подвергся критике со стороны сотрудников «Матч ТВ».
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