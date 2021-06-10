Зарема Салихова: «Клянусь, что не буду выкладывать видео своих тренировок. Я на 10 лет моложе»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Девушка в саркастической форме высмеяла публикации фото и видео с тренировок.

«Торжественно клянусь и обещаю, что не буду выкладывать видео своих тренировок и фото своего пресса. Я на 10 лет моложе как-никак», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Можно предположить, что Салихова намекнула на соцсети генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Ранее, 7 июня, Салихова поддержала главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который подвергся критике со стороны сотрудников «Матч ТВ».

Царица ворвалась в Telegram: Зарема разносит Газизова, выступает против Черчесова в «Спартаке» и дает инсайды