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Зарема Салихова: «На «Матч ТВ» им можно все, даже путать футболистов»

10:18
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна поддержала Леонида Слуцкого, который подвергся критике со стороны некоторых сотрудников «Матч ТВ».

Ранее Леонид Слуцкий подвергся критике со стороны некоторых журналистов за то, что, по их мнению, поступил неэтично во время репортажа о товарищеском матче Россия — Болгария (1:0), вспомнив об ошибке генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. В 2019 году она спутала Магомеда Оздоева с Сердаром Азмуном.

«На «Матч ТВ» им самим можно все, даже путать футболистов и носить черные колготы с летними платьями. Только к другим они безжалостны и строги», — написала Зарема Салихова в своем Telegram-канале.

5 июня во время репортажа с товарищеского матча Россия — Болгария на Первом канале Слуцкий сказал: «Киркоров перепутал Фернандеса с Оздоевым? Ничего страшного. Певцу простительно. Вот когда один деятель перепутал Оздоева с Азмуном, это да».

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