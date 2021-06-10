Смольников попрощался с «Краснодаром»
11:58
Защитник Игорь Смольников попрощался с «Краснодаром».
«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Краснодар» за этот проведенный год. Благодарю всех сотрудников, партнеров по команде, и отдельное спасибо говорю болельщикам! Вас становится все больше и больше. Мы ощущали вашу поддержку каждую игру. И огромная признательность, и благодарность Сергею Николаевичу Галицкому! Желаю вам достичь всех поставленных целей», — приводит пресс-служба «быков» слова Смольникова в официальном Instagram клуба.
Смольников выступал за «Краснодар» с августа 2020 года. 8 июня стало известно, что клуб расторг контракт с 32-летним россинином.
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