Вратарь Худяков подписал новый контракт с «Локомотивом»
14:43
«Локомотив» заключил новый контракт с вратарем Даниилом Худяковым, иформирует сайт клуба. Соглашение рассчитано до 2024 года.
Худяков является воспитанником клуба. В прошедшем сезоне 17-летний голкипер провел 13 матчей за «Казанку», в которых 5 раз оставлял ворота в неприкосновенности.
Также игрок постоянно привлекается к тренировкам и играм основного состава «Локомотива».
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