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Вратарь Худяков подписал новый контракт с «Локомотивом»

14:43
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«Локомотив» заключил новый контракт с вратарем Даниилом Худяковым, иформирует сайт клуба. Соглашение рассчитано до 2024 года.

Худяков является воспитанником клуба. В прошедшем сезоне 17-летний голкипер провел 13 матчей за «Казанку», в которых 5 раз оставлял ворота в неприкосновенности.

Также игрок постоянно привлекается к тренировкам и играм основного состава «Локомотива».

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24231

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