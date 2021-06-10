Вратарь Худяков подписал новый контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» заключил новый контракт с вратарем Даниилом Худяковым, иформирует сайт клуба. Соглашение рассчитано до 2024 года.

Худяков является воспитанником клуба. В прошедшем сезоне 17-летний голкипер провел 13 матчей за «Казанку», в которых 5 раз оставлял ворота в неприкосновенности.

Также игрок постоянно привлекается к тренировкам и играм основного состава «Локомотива».