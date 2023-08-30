Зарема — о Денисове: «Если действительно есть предложение по российским игрокам, то надо уезжать в Европу»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию о том, что московский клуб получил предложение от «Лилля» в размере 11 миллионов евро за возможный трансфер полузащитника Даниила Денисова.

«Если действительно есть предложение по российским игрокам, то надо уезжать в Европу, не смотреть на зарплату и прочие условия. Уровень лиги падает, через пару лет европейские клубы не будут обращать внимание на статистику и показатели россиян. Поэтому надо успеть запрыгнуть в уходящий поезд», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Денисов находится в структуре «Спартака» с 2019 года, за основную команду он дебютировал в 2021 году. Всего 20-летний полузащитник провел 57 матчей за московскую команду, в которых забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.