Чернов рассказал, что пьет после матчей: «Пиво или кола? Может, лучше вино»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» рассказал, какой способ восстановления после матчей помогает ему больше всего.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что разрешает своим футболистам пить пиво после игры.

«У нас в раздевалке стоит пицца, кола, есть протеиновые батончики. Можно кушать, пить. Я восстанавливаюсь дома, с семьей, играю с дочкой. Мне это помогает больше всего. Что я выберу — колу или пиво? Может, лучше вино, ха-ха. У всех свои секреты. Мне достаточно просто попить воды», — сказал Чернов «СЭ».

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.