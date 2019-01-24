Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы – о письме Кокорина про "стадо баранов"

Зампред Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала "СЭ", состоится ли в столичном СИЗО-2 "Бутырка" футбольный матч с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Также она прокомментировала высказывания форварда "Зенита" Александра Кокорина – футболист в переписке из тюрьмы назвал народ "стадом баранов".

– Что с матчем – состоится ли он, или все же отменен? – вопросы Меркачевой.

– Говорят, что пройдет в конце января. Еще не спрашивала о точной дате и не могу ее назвать, поскольку заболела и не могла посетить "Бутырку". А так – вроде бы там даже поле подготовлено, прокуратура не нашла ничего, что запрещало бы проведение подобного мероприятия, которое повысит интерес заключенных к здоровому образу жизни.

– Недавно в сети появилось письмо, в котором Александр Кокорин называет людей "стадом баранов". Ваше отношение к этому?

– Здесь мне сложно судить. У нас с Кокориным и его адвокатами как-то не заладилось еще на стадии организации матча. Если Мамаев сразу сказал нам, что он за все хорошее и рад принять участие в игре, пропагандирующем здоровый образ жизни, то Кокорин, насколько мы поняли, идею не поддержал. Является ли это письмо провокацией, или же оно написано самим Кокориным – это надо спросить у него самого. К сожалению, этого я не знаю, поскольку не общалась с Александром на эту тему, но, как только поправлюсь – обязательно посещу СИЗО и пообщаюсь с ним по поводу этого письма.

Напомним, Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий с начала октября содержатся под стражей в московском СИЗО "Бутырка" в качестве обвиняемых в двух драках в центре Москвы, произошедших утром 8 октября 2018 года. Обвиняемые должны пробыть под стражей до 8 февраля, но недавно начала появляться информация о том, что срок ареста всех четверых будет продлен. (Иван Торопцев)