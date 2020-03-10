«Просили 5 миллионов евро». Кокорин рассказал о «помощниках» по делу о драках

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в интервью Youtube-каналу «Красава» рассказал, что произошло после конфликта с главой департамента Минпромторга России Денисом Паком.

— 8 октября 2018-го происходит этот ужас, который долго обсуждали. В какой момент ты понял, что вы реально накосячили?

— Я не понял, как все это появилось. Потому что мы расходились спокойно, мы пожали руки с Паком, пожали руки со всей «Кофеманией». Конфликт был убит. Претензий ни к кому нет. Мы ушли оттуда, в итоге появляется ситуация: вот такие футболисты, побили чиновника. Есть видео, где мы после этого стоим и общаемся.

— В таких ситуациях, как у вас, часто прилипают люди, которые хотят на этом заработать. На какую максимальную сумму тебя пытались нагреть?

— 5 миллионов евро. Я не знаю этих людей. Обращались к родителям.

8 мая 2019 года Кокорин и его брат Кирилл был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а полузащитник Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий — к 1 году и 5 месяцам за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 17 сентября братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО.