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Юрий Семин: «Травмы. Самое главное, выбраться из этой ситуации с наименьшими потерями»

19:20
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» рассказал о состоянии команды.

— Рыбус и Крыховяк не приехали, — сказал Семин в эфире «Матч Премьер». — Травмы. Хеведес с нами. Будем в процессе смотреть стоит ли его выпускать. Такие ситуации бывают. Самое главное, выбраться из этой ситуации с наименьшими потерями.

Доставила ли проблема пауза на матчи сборных или нет покажет игра. Тем более, у нас очень большая группа уезжает в сборные. Но с этим сталкиваются многие клубы. Посмотрим, как это скажется на нас. Игра покажет.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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