Янсен не входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Голландский тренер Паскаль Янсен не входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Спартака», сообщает Legalbet.

Ранее в понедельник появилась информация, что 51-летний специалист может стать новым главным тренером московского клуба.

По данным «СЭ», во вторник должно состоятся заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

Последним местом работы Янсена был «АЗ Алкмар», который он покинул в январе 2024 года. 1 апреля у тренера умерла мать, известная актриса и певица Сью Чалонер, об этом стало известно 5 апреля.