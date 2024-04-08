Совет директоров «Спартака», по итогам которого может быть объявлено об увольнении Абаскаля, пройдет во вторник

По информации «СЭ», во вторник, 9 апреля состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

34-летний испанец возглавляет московскую команду с июня 2022 года, его контракт действует до конца июня 2025 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 35 очками в 22 матчах. После зимней паузы красно-белые провели 6 матчей во всех турнирах, одержали 2 победы, потерпели 2 поражения и 2 раза сыграли вничью.

В воскресенье, 7 апреля журналист Иван Карпов заявил, что Абаскаль будет отправлен в отставку на этой неделе.