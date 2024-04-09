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Сегодня, 01:40

Мухин заявил, что хотел бы сыграть за «Манчестер Юнайтед»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, что хотел бы поиграть в АПЛ.

«Мой брат болеет за «Манчестер Юнайтед», я начал с ним болеть, поэтому для меня это любимая команда. Хотелось бы сыграть за них. Я готов поехать и учить английский язык. Когда отправляешься в страну и там учишь язык, разговариваешь с людьми, это дается проще. Поэтому ближе к делу стоит начинать учить язык», — сказал Мухин в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

6 ноября ЦСКА сообщил в социальных сетях, что Мухин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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Мухин: «Для ЦСКА такой сезон, что много очков было потеряно просто так на последних минутах»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 3 : 0
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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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Спартак

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