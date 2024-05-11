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Слишкович: «Я не боюсь проблем из-за отсутствия опыта. Результат все покажет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Слишкович оценил свою работу в московском клубе.

Под руководством боснийского специалиста красно-белые одержали 4 победы и 3 раза сыграли вничью. В субботу, 11 мая, команда обыграла «Краснодар» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

— Случайный болельщик перед матчем сказал, что у вас мало опыта, чтобы оставить вас главным тренером. Что можете ему ответить?

Вы уверены, что болельщик? Может быть мой родственник? Человек правду сказал. Мне нужно больше опыта, но когда ты работаешь каждый день ты учишься. Понимаешь ситуации лучше с каждой тренировкой. Каждый день может быть новый момент. Я не боюсь проблем из-за отсутствия опыта. Я всегда попробую поработать. Результат все покажет. Я тоже допускал, допускаю и буду допускать ошибки, но я буду учиться на ошибках, но лучше учиться на чужих.

— Вы сейчас получаете много опыта?

«Спартак» — большой клуб, — сказал Слишкович.

Владимир Слишкович. «Спартак» Слишковича идет без поражений. Это проблема для руководства клуба

После 28 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 46 набранных очков.

19 мая москвичи проведут домашнюю встречу с «Рубином».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
7
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
8
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
9
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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 8
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