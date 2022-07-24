Селихов о победе над «Краснодаром»: «Был запредельный настрой. Выиграли прежде всего за счет желания»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 2-го тура РПЛ.

— За счет чего удалось победить сегодня?

— Прежде всего, за счет желания. Это уже была третья официальная игра, а у нас не было побед. У нас был запредельный настрой. Понятно, что первые 15-20 минут мы не могли найти свою игру. Потом забили гол, ну и удаление помогло, как итог — счет 4:1.

«Спартак» с 4 очками идет на втором месте в таблице РПЛ.

В 3-м туре красно-белые сыграют на своем поле против «Оренбурга». Матч состоится 31 июля, начало — в 17.30 (мск).