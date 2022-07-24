Сычевой о возможности повторить успех Агаларова: «Буду к этому стремиться, а время покажет»

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой в беседе с «СЭ» прокомментировал сравнение с лучшим бомбардиром РПЛ-2021/22 Гамидом Агаларовым.

— Вам по силам повторить успех Гамида Агаларова и стать лучшим бомбардиром чемпионата?

— Да я думаю, все реально. От желания зависит. Буду к этому стремиться, а время покажет.

— Комментатор матча «Оренбург» — «Урал» Дмитрий Дерунец не скрывал своих эмоций после вашего третьего гола: «Теперь в РПЛ новый король! Сычевой ворвался в нашу жизнь круче Сычева!»

— Приятно такое слышать о себе. Получается, я обязан теперь подтверждать свой уровень, эти слова. Что мне остается? Буду стараться.

Полностью интервью с Владимиром Сычевым можно прочитать здесь.