Вратарь молодежной команды ЦСКА Сарраф о США: «Родители не работали, жили на деньги от салонов красоты в Москве»

Вратарь молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф рассказал о жизни в США.

«Мы не собирались оставаться [в США] насовсем. Родители не работали в Штатах, жили на деньги от московских салонов красоты. Папа постоянно уезжал в Россию, чтобы контролировать бизнес. Мы жили на две страны, но потом родители решили вернуться», — цитирует голкипера Sport24.

В прошлом сезоне 18-летний вратарь провел за армейцев 13 матчей в ЮФЛ-1.