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Сегодня, 17:04

«Ростов» объявил о трансфере форварда Роналдо из «Левски»

Руслан Минаев
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Роналдо.
Фото ФК «Левски», Соцсети

«Ростов» объявил о подписании контракта с нападающим «Левски» Роналдо Сезаром дос Сантосом.

В этом сезоне Роналдо провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Контракт рассчитан до 2028 года.

«Ростов» (21 очко) занимает десятое место в РПЛ после 18 туров.

ФК Левски
ФК Ростов
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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