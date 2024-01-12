«Ростов» объявил о трансфере форварда Роналдо из «Левски»

«Ростов» объявил о подписании контракта с нападающим «Левски» Роналдо Сезаром дос Сантосом.

В этом сезоне Роналдо провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Контракт рассчитан до 2028 года.

«Ростов» (21 очко) занимает десятое место в РПЛ после 18 туров.