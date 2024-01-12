«Ростов» объявил о трансфере форварда Роналдо из «Левски»
«Ростов» объявил о подписании контракта с нападающим «Левски» Роналдо Сезаром дос Сантосом.
В этом сезоне Роналдо провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Контракт рассчитан до 2028 года.
«Ростов» (21 очко) занимает десятое место в РПЛ после 18 туров.
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|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
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|Локомотив
|18
|8
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|
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|30
|
6
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|29
|
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|28
|
8
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|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
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|7
|3
|8
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|
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|
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|5
|6
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|15-19
|21
|
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|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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