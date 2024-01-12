Газизов заявил, что в махачкалинском «Динамо» не рассматривают вариант с приглашением Ионова

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что дагестанский клуб не рассматривает приглашение полузащитника Алексея Ионова.

«Мы не рассматриваем приглашения Ионова в «Динамо». Вряд ли такой вариант возможен», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

12 декабря Ионов расторгнул контракт с ростовским клубом контракт по обоюдному согласию сторон. Он выступал за команду с 2017 по 2020 год и с лета 2023 года.