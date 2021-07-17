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В Испании сообщили о желании российского клуба приобрести форварда «Барселоны»

10:36
Мартин Брэйтуэйт. Фото Reuters
Мартин Брэйтуэйт. Фото Reuters
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт заявил руководству «сине-гранатовых», что готов покинуть клуб, сообщает Sport.es.

По информации источника, 30-летний датчанин считает, что сможет получать более высокую зарплату в другом клубе. Сообщается, что «Барселона» готова продать футболиста за 15 миллионов евро, а на игрока претендуют «Вест Хэм», «Норвич», «Брайтон», «Валенсия» и неназванный российский клуб.

Источник отмечает, что предложение из России привлекательно как для каталонской команды, так и для самого форварда. При этом, наиболее вероятным называется расклад с переходом игрока в один из английских клубов.

Брэйтуэйт выступает за «Барселону» с февраля 2020 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 42 матча за команду, на его счету 7 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит
Локомотив

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75
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Финикс Санз
Милуоки Бакс

П1

34%

1.60

ТБ 217.5

23%

1.88

П2

19%

2.40
⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/braithwaite-agrees-to-leave-barca-sale-likely-next-week-11912648

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