В Испании сообщили о желании российского клуба приобрести форварда «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт заявил руководству «сине-гранатовых», что готов покинуть клуб, сообщает Sport.es.
По информации источника, 30-летний датчанин считает, что сможет получать более высокую зарплату в другом клубе. Сообщается, что «Барселона» готова продать футболиста за 15 миллионов евро, а на игрока претендуют «Вест Хэм», «Норвич», «Брайтон», «Валенсия» и неназванный российский клуб.
Источник отмечает, что предложение из России привлекательно как для каталонской команды, так и для самого форварда. При этом, наиболее вероятным называется расклад с переходом игрока в один из английских клубов.
Брэйтуэйт выступает за «Барселону» с февраля 2020 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 42 матча за команду, на его счету 7 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/braithwaite-agrees-to-leave-barca-sale-likely-next-week-11912648
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