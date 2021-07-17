В Испании сообщили о желании российского клуба приобрести форварда «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт заявил руководству «сине-гранатовых», что готов покинуть клуб, сообщает Sport.es.

По информации источника, 30-летний датчанин считает, что сможет получать более высокую зарплату в другом клубе. Сообщается, что «Барселона» готова продать футболиста за 15 миллионов евро, а на игрока претендуют «Вест Хэм», «Норвич», «Брайтон», «Валенсия» и неназванный российский клуб.

Источник отмечает, что предложение из России привлекательно как для каталонской команды, так и для самого форварда. При этом, наиболее вероятным называется расклад с переходом игрока в один из английских клубов.

Брэйтуэйт выступает за «Барселону» с февраля 2020 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 42 матча за команду, на его счету 7 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.