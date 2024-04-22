Хотулев прокомментировал матч «Оренбурга» с «Зенитом» в РПЛ

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— «Оренбург» на «Газпром Арене» превзошел зенитовцев по владению мячом, что не каждой команде удается.

— Во втором тайме, по ощущениям, так и было. Но, видите, за владение очков не дают.

— Больше всех виноват виноват в том, что ваша команда осталась без очков, — вратарь «Зенита» Михаил Кержаков? Он «потащил» несколько опасных ударов.

— Это да. Но там можно было и получше пробить, на мой взгляд, — цитирует Хотулева «РБ Спорт».